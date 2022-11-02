Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe aldıkları bir aracı durdurarak arama yapan ekipler, 494 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca, 50 fişek, şarjör, kokain, bir miktar esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Araçta bulunan C.M.Y, E.O.Y. ve M.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.