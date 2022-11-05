Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Turgut Doman, Gökmen Baltacı, Nurettin Dinçer Demir
Bodrumspor: Ali Türkan, Erkan Değişmez, Süleyman Özdamar, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 84 Yekta Kurtuluş), Süleyman Güneş (Dk. 67 Erdem Çetinkaya), Jahovic (Dk. 73 Celal Dumanlı), Üzeyir Ergün (Dk. 84 Ali Aytemur), Onur Akbay, Cenk Şen, Recep Aydın (Dk. 73 Bahadır Erol)
Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kacar, Kayamba, Bregu (Dk. 61 Burak Asan), Gökhan Karadeniz (Dk. 30 Melih Okutan-Dk. 62 Arda Köksal), Oulare, Onur Ulaş, Landel (Dk. 85 Posmac), Hakan Bilgiç, Ozan Papaker (Dk. 61 Balde), Bülent Cevahir
Goller: Dk. 52 Süleyman Özdamar (Bodrumspor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Kenan Özer (Bodrumspor), Dk. 47 Bregu, Dk. 90+5 Oulare, Dk. 90+5 Kayamba (Dyorex Boluspor)
MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Bodrumspor, sahasında Dyorex Boluspor'u 1-0 mağlup etti.