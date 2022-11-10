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Muğla'da Atatürk'e Saygı Gençlik 29. Yol Koşusu yapıldı

AA

Muğla'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı dolayısıyla üniversite öğrencileri arasında "Atatürk'e Saygı Gençlik 29. Yol Koşusu" düzenlendi.

Muğla'da Atatürk'e Saygı Gençlik 29. Yol Koşusu yapıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı dolayısıyla üniversite öğrencileri arasında "Atatürk'e Saygı Gençlik 29. Yol Koşusu" düzenlendi.

MSKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının organize ettiği yarışların kadınlar 4 bin metre ve erkekler 7 bin metre koşuları, Yeniköy Meydanı'ndan başlayarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) yerleşkesindeki statta son buldu.

Kadınlarda Adnan Menderes Üniversitesinden Rojin Selgi birinci, İzmir'den Mihraç Ayan ikinci, Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Zehra Çoban üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden Ali Şimşek birinciliği elde ederken, Adnan Menderes Üniversitesinden Recep Aslan ikinci, Pamukkale Üniversitesi'nden Burak Çağdaş üçüncü sırada yer aldı.

Törende özel sporcu Tolunay Demirci'ye de ödül verildi.

Yarışlarda veteran yaş gruplarında da dereceye giren sporculara ödül takdim edildi.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, koşuya 5 üniversiteden 392 sporcunun katıldığını söyledi.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Vali Orhan Tavlı, Rektör Kaçar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Nursoy, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Muğla Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz tarafından verildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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