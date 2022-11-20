Bodrumspor-Tuzlaspor maçının ardından

MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Tuzlaspor'a 2-1 mağlup olan Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, çok talihsiz iki gol yediklerini söyledi.

Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça istedikleri ve düşündükleri gibi başladıklarını hatta öne geçtiklerini ancak kısa bir sürede 10 kişi kaldıklarını ifade etti.

Takımının 10 kişi kaldıktan sonra iyi bir reaksiyon verdiğini anlatan Taşdemir, "Eksikliği çok fazla hissettirmedik, pozisyon dahi vermedik diyebilirim. Rakibin yaptığı bana göre sadece kuru gürültüydü. Çok talihsiz bir gol yedik, ikinci gol daha da talihsizdi. Maçın uzatma dakikalarında gol yedik ve sahamızda ilk mağlubiyeti yaşadık." diye konuştu.

Maçta galip gelen rakip takımı kutlayan Taşdemir, şunları söyledi:

"Bugün ne yaparsak yapalım olmayacaktı, çok gol kaçırdık. Basit bir hatayla maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hakemle ilgili konuşmayacağım, çünkü onu eleştirecek ve iyi kötü puan verecek ben değilim. Sadece bir şey dikkatimi çekiyor, VAR hayatımıza girdikten sonra olan pozisyonun kasti mi değil mi, nedir onları düşünmeden gözüken bir resim karesinden karar veriyorlar. Bence bu doğru değil. Kırmızı kart yediğimiz pozisyonda normal bir fauldü ki rakip itiraz bile etmedi. Ben hakemi çok fazla eleştirmeyeceğim. İyi yaparlarsa artı not alırlar, kötü yaparlarsa eksik not alırlar."





- Tuzlaspor cephesi

Tuzlaspor Teknik Direktörü Barış Yılmazer de üç puan aldıkları için mutlu olduklarını aktardı.

Bodrumspor'un 10 kişi kalana kadar oyuna biraz daha hakim olduğuna işaret eden Yılmazer, "O dakikadan sonra biraz motivasyon kaybı yaşadıklarını düşünüyorum. Kendi futbolcularımız adına da mücadeleyle ilgili yapılacak her şeyi yapıklarını düşünüyorum. Biz hafta içi de doğru analizler yaptık. Bodrumspor'un birçok maçını izledik. Artılarını ve eksilerini masaya koyduk. Takımım son saniyeye kadar vazgeçmedi. Karşılığını da üç puan olarak rabbim nasip etti." ifadesini kullandı.

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