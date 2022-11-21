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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da deniz temizliği yapıldı, mavi sulara balık yavruları bırakıldı

AA

Muğla'da deniz temizliği yapıldı, mavi sulara balık yavruları bırakıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'da, "Dünya Balıkçılık Haftası" dolayısıyla 150 noktada eş zamanlı kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı, Ege'nin mavi sularına 60 bin balık yavrusu salındı.

"Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar teknelerle denize açıldı. İlk olarak kadın balıkçılar sabah erken saatlerde denize bıraktıkları ağları, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ve Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ile tekneye çekti.

Gökova Körfezi'ndeki "hayalet ağlar" ise Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve polis dalgıç ekipleri tarafından çıkarıldı. Sahil güvenlik ekipleri de etkinliğe botlarıyla destek verdi.

"Dünya Balıkçılık Haftası" dolayısıyla Akyaka'nın yanı sıra Milas ve Fethiye'de eş zamanlı olarak toplam 60 bin balık yavrusu denize bırakıldı.

Çevre gönüllüsü gençler de kıyı temizliği gerçekleştirdi.

Milletvekili Gökcan, yaptığı açıklamada, Muğla'nın farklı ilçelerinde balıkçıların denizden yakaladıkları taze balıkları kurdukları kooperatifler aracılığıyla sofralara ulaştırdığını söyledi.

Gökova Körfezi'nde 50 civarında balıkçı teknesinin günün ilk ışıklarıyla denize açıldığını belirten Gökcan, "Her sabah Gökova Körfezi'nde 15 kadın balıkçı kardeşimiz de 'Vira Bismillah' diyerek balığa çıkıyor. Ağlarını denize umutla salıyor. Ailelerinin geçimini sağlamak için her sabah balığa çıkan kadınlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Gökcan, üreticilere hükümetleri tarafından 9 bin 379 ton karşılığında 8 milyon 843 bin lira destekleme ödemesi yapıldığını dile getirdi.

- "Muğla için balıkçılık vazgeçilmez bir sektör"

Barış Saylak da Muğla'nın turizm ve tarımın yanında balıkçılıkta da önemli bir yeri olduğunu ifade etti.

Muğla'da 2020'de 77 bin ton su ürünleri ihracatından 409 milyon dolar gelir elde edildiğini aktaran Saylak, "2021 yılında 97 bin tonu geçerek 563 milyon dolar gelir sağladık. İhracatımız 2022 yılının 10 aylık döneminde 103 bin tona ulaştı. Muğla için balıkçılık vazgeçilmez bir sektör." dedi..

Muğla ve ilçelerinde 150 noktada aynı anda düzenlenen çevre temizliği çalışmalarına 3 bin 282 kişi ve 257 dalgıcın katıldığı belirtildi. Etkinliklerde 35 bin 511 kilogram çöp ve 18 bin 412 metrekare atık ağ toplandığı kaydedildi.

Etkinliğe Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz ile balıkçılar ve çevre gönüllüleri de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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