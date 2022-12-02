Kürek Milli Takımı Köyceğiz'de test kampında

MUĞLA (AA) - Kürek Milli Takımı aday kadrosu Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde performans test kampına girdi.

Türkiye Kürek Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Köyceğiz Gölü'nde gerçekleştirilen test kampına, 60 sporcu katılıyor.

Milli kürekçiler günde iki antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor. Köyceğiz Gölü su sporları merkezindeki parkurda kürek çeken sporcular, sahil bandında koşu yaparak kondisyon çalışıyor.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Köyceğiz kampına 60 sporcunun katıldığını ve buranın sezonun son kampı olduğunu söyledi.

Kamp sürecinin çok iyi geçtiğini ifade eden Erhan Ertürk, performans testlerini yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çocukların dereceleri çok iyi. 24 kişiyle kampa başladık ama kulüplerden de gelen sporcularla teste giren 60 sporcumuz var. Herkes kendini deniyor, herkese açık test. Sonuçta zaman sporu olduğu için en hızlı kimse o hak ediyor. Şu anda milli sporcularımız çalışma imkanlarıyla biraz daha önde gözüküyor ama umut verici olanları onlara dahil edip programımıza koyuyoruz. Nihai hedef Paris Olimpiyatları. Ayın 11'inde tekrar burada kampımıza geleceğiz. Umuyoruz geçen senenin bir basamak üstüne çıkarak her sene ilerleterek devam edeceğiz."

Yurt dışındaki diğer ülkelerden de milli takım programına dahil olmak için teklifler aldıklarını belirten Ertürk, "Moldova ilk defa geçen sene bizim programımıza dahil olup hem 23 yaş altı hem de büyüklerde final çektiler, madalya aldılar. Çok büyük başarı yakaladılar. Şimdi kardeş ülkemiz Azerbaycan'dan, Belarus'tan böyle teklifler var. Biz de kendi kapasitemiz dahilinde değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.





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