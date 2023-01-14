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Bakanlar Kasapoğlu, Karaismailoğlu ve Yanık Muğla'daki Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:

AA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Muğla'daki Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Bakanlar Kasapoğlu, Karaismailoğlu ve Yanık Muğla'daki Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:

MUĞLA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Muğla'daki Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Kasapoğlu, Muğla'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Menteşe Atatürk Bulvarı Adliye Sarayı yanında düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada sıcak karşılama için Muğlalılara teşekkür etti.

Muğla'nın bereketin sembolü bir şehir olduğunu belirten Kasapoğlu, "Bu şehir cennet vatanın cennet köşelerinden bir şehir. O yüzden, bu şehre hizmet etmek, bu şehrin insanını, bu şehrin gençlerini hizmetlerle, eserlerle yarınlara taşımak, bizler için büyük bir gurur, önemli önemli bir sorumluluk." dedi.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda Türkiye'nin her bir karışında izimiz, eserimiz olduğu gibi, Muğla'da da birbirinden güzel eserlerimiz var." diyen Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Tesislerimiz çalışmalarımız var. Bugün yine bu güzel buluşmayla birlikte, bu güzel insanlar için, bu güzel vatan için bu güzel eserleri yeni yatırımları milletimizle buluşturacağız hayırlı olmasını diliyorum. Sevgili gençler bugün Muğla'da gençlik yatırımlarımızı sizlerle buluşturacağız. Sporda birbirinden kıymetli eserleri salonları sahaları sizlerle buluşturacağız. Biz biliyoruz ki bu ülkenin gençleri vicdanıyla, gayretiyle, inancıyla, enerjisiyle, dünyanın en yetenekli gençleri. O yüzden ortaya koyduğumuz eserlerle, çalışmalarla inanıyoruz ki bugünlerin yarınların yıldızları, bu ülkenin şanlı bayrağını ay yıldızını en yükseklerde dalgalandıracak şampiyonlar Muğla'dan yetişecek. Güreşte, okçulukta, basketbolda her alanda birbirinden güçlü gençleri Muğla'dan, ilçelerden yetiştireceğiz, yarınlara kazandıracağız. Bugün 5 binden fazla kapasitesiyle yeni yurtlarımızı hizmete alacağız. 850 bin yatak kapasitesiyle, 800'den fazla yurtla Türkiye dünyanın en güçlü yurt sistemine sahip bir ülke. 2002'deki 180 bin kapasiteyi bugün 850 bine çıkardık. 5 bin kapasiteyi Muğla'da hizmete açıyoruz."

Muhalefetin belediyelerinde bin kapasiteli yurtların bile olmadığını belirten Kasapoğlu, "Onlar sadece bu konuların, gençlerin istismarını yapıyorlar ama biz onlara inat bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhurbaşkanımız liderliğinde, gençlerle birlikte yarınlara yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da konuşmasında bütün dünyanın krizlerle boğuşurken Türkiye'nin yatırımlarına aralıksız devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Durmak yok yola devam" diyerek koştuklarını dile getiren Karaismailoğlu, Muğla genelinde pek çok iş yaptıklarını, devam eden projeleri bitirip yenilerini yapacaklarını anlattı.

- "Durmak yok yola devam diyoruz"

Karaismailoğlu, vatandaşların daha iyi şartlarda ve daha konforlu yaşamaları için durmadan çalışacaklarını vurgulayarak, "Önümüzde önemli bir seçim var. İnşallah buradan, Muğla'dan bütün dünyaya gür bir sesle haykırmaya var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? Allah hepinizden razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda 100 yılda yapılacak işleri yapan bir Türkiye var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin artık geri dönülemez bir yola girdiğine değinen Karaismailoğlu, "Artık 2023 seçimlerinden sonra sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha da hızlı adım atacak, daha da hızlı ilerleyeceğiz ve dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisine girmek için hep beraber mücadele edeceğiz." diye konuştu.

"Birileri çok konuşur ama hiçbir işe yaramazlar" diyen Bakan Karaismailoğlu kendilerinin yollar, köprüler inşa ettiğini, millete aş, iş olmaya devam ettiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü ve büyük Türkiye için çalışmaya devam edeceklerine işaret eden Karaismailoğlu, "Durmak yok yola devam diyoruz. Aşkınan çalışan yorulmaz diyoruz. Bugün açılışı yapılacak bütün projelerin Muğla'ya, Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da yeniden bu milletin kimsesizlerinin kimsesi olmak, hizmette dur durak bilmeden çalışmak için milletten görev istediklerini belirtti.

Bunu teşkilat mensuplarıyla başaracaklarını dile getiren Yanık, "2002'de başladığımız hayal bile edilemeyecek sosyal hizmetleri, sosyal çalışmaları, sosyal yardımları devam ettirmek, milletimizin ürettiği değere ortak olabilmesi için sizlerle beraber yol yürüyeceğiz. Onun için bugün burada bulunmanız, bugün bizimle, sayın Cumhurbaşkanımızla beraber olmanız son derece önemli ve kıymetli, hepinize ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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