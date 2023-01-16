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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Basın Emekçileri Platformu'ndan tutuklu ve hükümlüler için kitap bağışı

AA

Muğla Basın Emekçileri Platformu üyeleri, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce başlatılan "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası"na bağışta bulundu.

Basın Emekçileri Platformu'ndan tutuklu ve hükümlüler için kitap bağışı

MUĞLA (AA) - Muğla Basın Emekçileri Platformu üyeleri, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce başlatılan "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası"na bağışta bulundu.

Platform üyeleri, hükümlülerin topluma kazandırılmasına destek olunması amacıyla hayata geçirilen proje için yaklaşık 200 kitabı, Sınırsızlık Meydanı'nda kurulan stantta Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'e teslim etti.

Etkinlikte konuşan Dönmez, kitap bağışı kampanyasının tüm Türkiye'de eş zamanlı başlatılan bir çalışma olduğunu hatırlattı.

"Kitap iyileştirir" sloganıyla tutuklu ve hükümlüler için başlatılan kampanyaya vatandaşlardan ciddi bir ilgi ve destek olduğunu aktaran Dönmez, gazetecilerin kampanyaya verdiği desteğin önemini vurguladı.

Basın mensuplarının kendilerine her zaman destek olduğunu belirten Dönmez, bağışlarından dolayı teşekkür ederek, tüm Muğlalılardan kampanyaya destek istedi.

Platformun Eğitimden Sorumlu Dönem Sözcüsü Esma Turan da kampanyanın başladığı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, Menteşe ilçesinde görev yapan basın mensupları ve kurumların basın birimi görevlileri ile bir platform kurduklarını söyledi.

Amaçlarının eğitim ve etkinlikler düzenleyerek, mesleki olarak örgütlenmek olduğunu ifade eden Turan, platformun ilk etkinliğini de Adalet Bakanlığınca düzenlenen kitap bağışı kampanyasına destek vererek gerçekleştirmek istediklerini dile getirdi.

Turan, tutuklu ve hükümlülere yönelik kitap bağışı kampanyasını son derece anlamlı bulduklarını, verdikleri desteğin diğer illerdeki gazetecilere de örnek olmasını dileyerek, bakanlık nezdinde Başsavcısı Dönmez'e teşekkür etti.

Dönmez, stantta basın mensuplarıyla bağışlanan kitaplar hakkında bir süre sohbet etti.

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