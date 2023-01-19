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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

AA

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Önceden belirlenen 9 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y.G, S.Ö, D.A.Ç. ve F.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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