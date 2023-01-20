Marmaris'te trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılıyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde trafik denetimlerinde teknik cihazlarla uyuşturucu test kitleri kullanıldı.
Marmaris Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçede "alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanımı" ile ilgili denetim yaptı.
Narkotik ekiplerinin de katıldığı denetimlerde, teknik cihazlarla uyuşturucu test kitleri de kullanıldı. Denetim kapsamında, sürücülerin hız sınırı ihlalleri de tespit edildi.
Denetimlerin süreceğini bildiren emniyet yetkilileri, testlerde sonucu pozitif çıkan sürücülerin güvenlik güçlerince en yakın sağlık kuruluşuna götürüldüğünü, kan numunesi sonucuna göre adli süreç yürütüldüğünü belirtti.