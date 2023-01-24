Muğla'da yangın çıkan evde hasar oluştu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karaçalı Mahallesi Çağdaş Sokak'taki bir evde çıkan yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Evde büyük çapta hasara neden olan yangının ilk incelemelere göre yatak odasındaki klimadan çıktığı belirlendi.
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