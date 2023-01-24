Muğla tarımına geçen yıl 238 milyon lira destek verildi

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MUĞLA (AA) - Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Muğla tarımına 2022 yılında 238 milyon lira bakanlık desteği verildi." dedi.

Saylak, yaptığı 3 yıllık değerlendirme toplantısında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaştı.

"Türkiye yüzyılı"nın "tarımın yüzyılı" olacağını belirten Saylak, tarımın milli savunma kadar önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin tarımsal ekonomide dünyanın on büyük ülkesinden biri olduğunu vurgulayan Saylak, "FAO ve OECD rakamlarında Türkiye üst üste iki yıl 4,5 milyar dolar ihracat fazlası veren bir ülke. Bugün geldiğimiz noktada, birinci önceliğimiz Bakanımızın önderliğinde tüketicinin sağlıklı gıdaya daha ekonomik ulaşmasıdır. Bizim de Muğla'da hedefimiz budur." diye konuştu.

Muğla'nın önemli bir turizm destinasyonu olmasının yanında nüfusunun yüzde 54'ünün kırsalda yaşayan, mikro-iklim özelliğiyle çok zengin ürün desenine sahip bir tarım kenti olduğunu anlatan Saylak, kentte 2 milyon 70 bin dekar tarım alanı olduğunu ve 51 bin çiftçinin üretim faaliyetini sürdürdüğünü belirtti.

Bunun 1 milyon dekarının zeytinlik, geri kalanının ise sebze, nadas ve süs bitkisi alanı olduğuna işaret eden Saylak, şunları ifade etti:

"Muğla tarımına 2022 yılında 238 milyon lira bakanlık desteği verildi. Bu rakam 2018'de 103 milyon lira idi. 2022 yılında tarımsal ve su ürünleri ihracatında da önemli bir başarı kazandık. 2018 yılında toplam 556 milyon dolar olan tarımsal ve su ürünleri ihracatı, 2022 yılında 885 milyon 178 dolara ulaştı. Bu rakamın 804 milyon doları sadece su ürünlerine ait. Muğla, Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliğinde liderliğe oturdu. Alabalık üretiminde de yavru balık üretiminde 26 bin 500 tonla geçtiğimiz yıl ikinciliğe imza attık. Bu dönemde Türkiye'de su altı dalış timi kuran tek İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olduk. Çünkü bizim için öncelik tarım, turizm ve çevre. Muğla'nın bu güzelliğine yakışan, topyekün bir kalkınma mücadelesi veriyoruz. Sosyo-ekonomik refahın yükseltilme mücadelesi bu. Biz denizlerimizi temiz tutarsak, sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliğini gelecek kuşaklara da aktarabiliriz. Bu bizim boynumuzun borcudur."

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