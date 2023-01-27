Muğla'da alzaymırlı ablasını öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde alzaymır hastası ablasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Menteşe ilçesi Orta Mahallede Uğur Ö'nün (63) 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak birlikte yaşadığı alzaymır hastası ablası Canan Ö'yü (66) öldüğünü bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İncelemede hayatını kaybettiği belirlenen Canan Ö'nün cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Gözaltına alınan Uğur Ö. ise ilk ifadesinde ablasının yanlışlıkla tuz ruhu içtiğini söylediği, daha sonra ise bakmakta zorlandığı için Canan Ö'ye tuz ruhu içirdiğini itiraf ettiği bildirildi. Ayrıca şüphelinin kendisinin de tuz ruhu ve kolonya içtiğini söylediği belirtildi.

Tedavisi sonrası emniyete götürülen şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.





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