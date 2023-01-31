"Marmaris Kazası Ahileri Temettüat Defterleri" kitabı okuyucuyla buluştu

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MUĞLA (AA) - Marmaris Ticaret Odası (MTO) tarafından yayına hazırlatılan ve editörlüğünü arşivci yazar Selahattin Durmaz'ın yaptığı, Marmaris'in geçmişini yansıtan ve tarihine ışık tutan, 182 yıllık Marmaris arşivinin derlendiği "Marmaris Kazası Ahileri Temettüat Defterleri" kitabı okurlarla buluştu.

MTO'nun 16'ncı kültür yayınını olan kitap, Osmanlı arşivlerinden derlenen belgelerle Marmaris’in 182 yıl önceki ticari yapısını, ailelerini, üretilen ürünleri gün yüzüne çıkarıyor. Arşivci Yazar Selahattin Durmaz tarafından hazırlanan esere MTO çevrimiçi kitap portalı kultur.mto.org.tr adresinden ücretsiz olarak ulaşılabilecek.

MTO'dan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen MTO Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris tarihini araştırmak, geçmişi kayıt altına alarak gelecek nesillere aktarmanın başlıca görevleri olduğunu ifade etti.

Osmanlı'da 1839 yılında yeni bir vergi yapılandırılmasına geçildiğini aktaran Ayhan, "Bu eser bize bugün halen yöremizin en önemli sektörlerinden olan arıcılığın o günlerde de yoğun şekilde yapıldığını ortaya koymuştur. Yapılan istatistikler o dönemde nüfusa oranla kişi başına 2 arılı kovan düştüğünü göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Ayhan, Marmaris'in, kökeninin Ege Adaları'na ait olduğu tahmin edilen ve ilçede yalnızca Bozburun Mahallesi'nde rastlanan kıymetli bir koyun cinsi olan ve bugün muhtemelen nesli tükenmiş olan "eşkafi" koyun cinsine ev sahipliği yaptığının da kitapla birlikte açığa çıktığını kaydetti.

Temettuat defterlerinde bir çok önemli konunun açığa çıktığını belirten Ayhan, "Marmarisli kadın mükelleflerin de kayıt altına alınmasıdır. Kadın mükelleflere ait ticari emtiaların 1841-1845 yıllarında kayıt altına alınarak arşivlendi. Osmanlı'da ilk kez Marmarisli kadınların devlet kayıtlarında yer almış olduğunu öğreniyoruz. Bu nedenle bu önemli yayının hem ilçemize hem de bilim camiasına hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kitabın yazarı Selahattin Durmaz da Temettuat Defterleri'nin Osmanlı taşrasına ilişkin tahlili araştırmalar için kıymetli istatistiki bilgiler içerdiğine dikkati çekerek, Marmaris ve köylerinin bundan yaklaşık 182 yıl önceki sosyo-ekonomik ve kültürel durumunu bildiren Marmaris Temettuat Defterleri'nin kayıt altına alınıp günümüze kadar ulaşabildiğini kaydetti.





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