Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Kavaklıdere Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca yoğun kar ve buzlanma tehlikesine karşı 6 Şubat Pazartesi ilçe genelinde eğitim ve öğretime ara verildiği aktarıldı.



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