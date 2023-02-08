Muğla'dan deprem bölgesine giden itfaiye ekipleri 25 kişiyi kurtardı

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MUĞLA (AA) - Muğla'dan deprem bölgesine giden itfaiye ekipleri, Hatay'da 25 kişiyi kurtardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli,10 ili etkileyen iki depremin ardından bölgeye ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, AFAD koordinasyonunda Hatay'da arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Enkaz altı görüntüleme, sismik ses dinleme, termal kamera teçhizatlarıyla kesici ve ayırıcı donanımlara sahip ekipler, Hatay'da 25 depremzedeyi enkazdan kurtardı.

Bu depremzedelerden biri de 44 saat sonra ulaşılan 1,5 yaşındaki kız bebek oldu.

Bebeğin çıkarıldığı ana ait görüntülerde itfaiye erleri, enkazdan kurtardıkları bebeği "ah yavrum benim, ah kıyamam" diye öperek ambulans ekiplerine teslim etti.

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