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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir'de apartman garajında yangın: 30 kişi dumandan etkilendi

        Eskişehir'de apartman garajında yangın: 30 kişi dumandan etkilendi

        Eskişehir'de apartman garajında çıkan yangın, piknik tüplerinin de patlamasıyla paniğe yol açtı. Binada mahsur kalan 60 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, dumandan etkilenen 30 kişi tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 06:31 Güncelleme: 01.03.2024 - 06:31
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        Eskişehir'de korkutan yangın: 30 kişi dumandan etkilendi
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, bir apartmanın garajında çıkan yangında 30 kişi dumandan etkilendi.

        Kumlubel Mahallesi Edipler Sokak'taki bir apartmanın garajında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında garajdaki piknik tüplerinin tutuşması nedeniyle küçük çaplı patlamalar yaşandı.

        60 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemleri aldı. Binada mahsur kalan 60 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

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        30 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

        Dumandan etkilenen 30 kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulunurken, 8'i ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı. Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da bölgede incelemede bulundu.

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