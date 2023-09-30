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        Bodrum Sağlık Vakfı 3. İyilik Şenliği başladı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ve iki gün sürecek Bodrum Sağlık Vakfı İyilik Şenliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 16:28 Güncelleme: 30.09.2023 - 16:46
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        Bodrum Sağlık Vakfı 3. İyilik Şenliği başladı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ve iki gün sürecek Bodrum Sağlık Vakfı İyilik Şenliği başladı.

        Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen şenliğin açılışında konuşan Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Numan Balaban, vakfın 1996'dan bu yana faaliyet gösterdiğini söyledi.

        Vakfın Bodrum ve çevresinde özel eğitimi ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan bireylerin toplumsal hayata katılmasını sağlama amacına hizmet ettiğini anlatan Balaban, vakıfta 200'den fazla öğrenci, 100'den fazla gönüllü ve 30 çalışan olduğunu kaydetti.

        Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Sağlık Vakfının bugüne kadar yaptığı her işin altına imzasını attığını ifade etti. Vakfın 27 yıl boyunca aynı çizgide hiç bozmadan devam ettiğini anlatan Aras, emeği geçenleri tebrik etti.

        Açılışta şenliğe destek verenlere, vakıftaki engelli bireylerin yaptığı teşekkür plaketleri verildi.

        Alanda açılan çok sayıda stanttaki el emeği ürünler yoğun ilgi görürken çeşitli seminerler de düzenlendi.

        Şenlik, yarın çeşitli etkinliklerin ardından akşam Bodrum Kent Orkestrası'nın konseriyle sona erecek.

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