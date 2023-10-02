Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Datçalı yüzücü İtalya'da katıldığı yarışmada 12. oldu

        Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan yüzücü Gülen Yıldırım, İtalya'da katıldığı Oceanman Palermo Yüzme yarışmasında 12. oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 15:40 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Datçalı yüzücü İtalya'da katıldığı yarışmada 12. oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan yüzücü Gülen Yıldırım, İtalya'da katıldığı Oceanman Palermo Yüzme yarışmasında 12. oldu.

        Datça Open Water Swimming yüzücüsü Yıldırım, Sicilya Palermo'da gerçekleşen organizasyona Türkiye'den tek davetli olarak katıldı.

        Arenawaterinstinct'in Mayıs ayında marka elçisi olarak seçtiği Yıldırım, Oceanman Palermo Yüzme yarışmasında kendi yaş grubunda 12. oldu.

        Katıldığı yarışın 3 gün sürdüğünü aktaran Yıldırım, "Datça'da yaz kış demeden 'Öyle güzel bir deniz var ki Datça'da, boşa gitmesin diye her gün yüzüyorum' sloganıyla yüzüyorum." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        O görüntülere soruşturma! Fıstıklara el konuldu
        O görüntülere soruşturma! Fıstıklara el konuldu
        "Linç kampanyasının kurbanıyım"
        "Linç kampanyasının kurbanıyım"
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Damat katiline istenen ceza belli oldu!
        Damat katiline istenen ceza belli oldu!
        Kuşlar evini başına yıktı
        Kuşlar evini başına yıktı
        Kaya parçaları kamyonete isabet etti!
        Kaya parçaları kamyonete isabet etti!
        Togg vites büyüttü
        Togg vites büyüttü
        Onur Şener anıldı
        Onur Şener anıldı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        "Bu daha başlangıç!"
        "Bu daha başlangıç!"

        Benzer Haberler

        Fethiye'de kaybolan turist için arama çalışması başlatıldı
        Fethiye'de kaybolan turist için arama çalışması başlatıldı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 13 kişi tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 13 kişi tutuklandı
        Muğla'da LPG yüklü tankerde çıkan yangın hasara neden oldu
        Muğla'da LPG yüklü tankerde çıkan yangın hasara neden oldu
        Muğla'da 2 haftada 1252 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da 2 haftada 1252 düzensiz göçmen yakalandı
        Fethiyespor gülmeye hasret
        Fethiyespor gülmeye hasret
        Bodrum FK zirve yolunda
        Bodrum FK zirve yolunda