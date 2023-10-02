Datçalı yüzücü İtalya'da katıldığı yarışmada 12. oldu Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan yüzücü Gülen Yıldırım, İtalya'da katıldığı Oceanman Palermo Yüzme yarışmasında 12. oldu.

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan yüzücü Gülen Yıldırım, İtalya'da katıldığı Oceanman Palermo Yüzme yarışmasında 12. oldu.

Datça Open Water Swimming yüzücüsü Yıldırım, Sicilya Palermo'da gerçekleşen organizasyona Türkiye'den tek davetli olarak katıldı.

Arenawaterinstinct'in Mayıs ayında marka elçisi olarak seçtiği Yıldırım, Oceanman Palermo Yüzme yarışmasında kendi yaş grubunda 12. oldu.

Katıldığı yarışın 3 gün sürdüğünü aktaran Yıldırım, "Datça'da yaz kış demeden 'Öyle güzel bir deniz var ki Datça'da, boşa gitmesin diye her gün yüzüyorum' sloganıyla yüzüyorum." dedi.