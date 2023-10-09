GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Otmanlar Mahallesi Gökgedik mevkisindeki sarp arazide bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava araçları ve arazözler ile orman işçileri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.