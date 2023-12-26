Gökova Körfezi'nden bir yılda 40 bin 740 kilo çöp toplandı Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gökova Körfezi'nde araç yolu olmayan koylarda 1 Ocak'tan bu yana 40 bin 740 kilo çöp topladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gökova Körfezi'nde araç yolu olmayan koylarda 1 Ocak'tan bu yana 40 bin 740 kilo çöp topladı.

Mavi yolculuğun uğrak noktası Gökova Körfezi, turizm sezonunda yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, kıyıları temiz tutmak ve gelecek nesillere daha mavi daha yeşil bir kent bırakmak için çalışma sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi teknelerden atık toplamanın yanı sıra dalgıçlarla deniz dibi temizliği ve koylarda çevre temizliği gerçekleştiriyor.

Ekipler, Gökova Körfezi'nde araç yolu olmayan koylarda 40 bin 740 kilo çöp toplandı. Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından bu yana 215 bin 840 kilo çöp topladı.

Toplanan çöpler, çevreye zarar vermeden Muğla Büyükşehir Belediyesi katı atık tesislerinde bertaraf edildi.