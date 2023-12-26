Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Muğla'nın Datça ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Yaşar Şaşmaz'ın (72) kullandığı 48 R 5316 plakalı traktör, Çeşmeköy Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalan Şaşmaz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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