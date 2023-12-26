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        Muğla'da sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Bodrum, Datça, Yatağan ve Köyceğiz ilçelerinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 14:38 Güncelleme: 26.12.2023 - 14:38
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        Muğla'da sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum, Datça, Yatağan ve Köyceğiz ilçelerinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

        Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sahte içki üretenlere yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma sonrası Bodrum, Datça, Yatağan ve Köyceğiz ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakaladı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, alkol damıtma düzeneği, 84 litre sahte içki, 27 litre etil alkol, anason aroması, anason yağı ile 3 bin 200 uyarıcı hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan bu kişilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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