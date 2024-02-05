Muğla'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında hakkında işlem başlatılan Y.O'nun, bir kişinin sahte içkiden zehirlenmesine ilişkin dosyaya şüpheli olarak eklendiği öğrenildi.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 10 litre etil alkol, satışa hazır 21 pet şişe sahte içki ile 100 gram anason yağı ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar ve takip neticesinde şüphelinin kimlik bilgileri ve adresi belirlendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahte içki imal ederek satışını yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

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