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        MSKÜ'de Kariyer Günleri etkinliği düzenlendi

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Muğla Meslek Yüksekokulu tarafından Kariyer Günleri etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 09:20 Güncelleme: 25.04.2024 - 09:20
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        MSKÜ'de Kariyer Günleri etkinliği düzenlendi
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        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Muğla Meslek Yüksekokulu tarafından Kariyer Günleri etkinliği düzenlendi.

        Muğla Meslek yüksekokulu bahçesinde kurulan stantlarda öğrenciler sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

        MSKÜ Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kıvrak, iş yaşamının deneyimli isimleri ile öğrencileri buluşturmaya önem verdiklerini söyledi.

        Buluşmayı sektörün gelişmesi, ekonomik büyüme ve kalkınma açısından önemsediklerini belirten Kıvrak, "Sektör ihtiyaçlarını karşılayacak insan kaynaklarını, yeni piyasa şartlarına uygun eğitmek, kişisel gelişimlerine destek vermek ve gerekli donanıma sahip mezunlar yetiştirmek bizlerin öncelikli sorumluluğu. Bu sorumluluğu hem öğrencilerimizin kariyer hayatını başarıyla yönetmeleri, hem de sektörün ihtiyaçlarının karşılanmasında kıymetli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

        Etkinliğin açılışına MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sülün, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, Şube Müdürü Muhammer Cihan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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