Muğla'da 3. Klasik Otomobil Şenliği düzenlendi

Şahin, vatandaşların klasik otomobilleri ancak film sahnelerinde ve müzelerde görebildiğini, bu tür organizasyonlarla geçmişi yaşatmaya çalıştıklarını ifade etti.

Klasik otomobil tutkunları şenliğin ardından Dalyan kanalında tekne turuna katılarak bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini de görme imkanı yakaladı.

İlçede 15 yıldır 3 aylık periyodlarla yayınlanan Ege Yolcu Dergisi ile İzmir Klasik Otomobilciler Derneği (İZKOD) organizasyonuyla yapılan şenliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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