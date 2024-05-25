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        Muğla'da 3. Klasik Otomobil Şenliği düzenlendi

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 3. Klasik Otomobil Şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 13:56 Güncelleme: 25.05.2024 - 13:56
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        Muğla'da 3. Klasik Otomobil Şenliği düzenlendi
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 3. Klasik Otomobil Şenliği düzenlendi.

        İlçede 15 yıldır 3 aylık periyodlarla yayınlanan Ege Yolcu Dergisi ile İzmir Klasik Otomobilciler Derneği (İZKOD) organizasyonuyla yapılan şenliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Birbirinden değişik 15 klasik otomobil, Ortaca pazar yerinde sergilendi. Otomobiller konvoy halinde Ortaca'dan yola çıkarak Dalyan Mahallesi'nde ve sokaklarında tur attı.

        Klasik otomobil tutkunları şenliğin ardından Dalyan kanalında tekne turuna katılarak bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini de görme imkanı yakaladı.

        Organizasyon yetkilisi Ege Yolcu Dergisi Sorumlusu Nadir Şahin, şenliğe katılan otomobillerin bir çoğunun 1960'lı yıllarda üretildiğini söyledi.

        Şahin, vatandaşların klasik otomobilleri ancak film sahnelerinde ve müzelerde görebildiğini, bu tür organizasyonlarla geçmişi yaşatmaya çalıştıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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