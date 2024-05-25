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        Datça'da Çekyalı öğrenciler ilk yardım eğitimi verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 09:55 Güncelleme: 25.05.2024 - 09:55
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        Datça'da Çekyalı öğrenciler ilk yardım eğitimi verdi
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        MUĞLA(AA) - Datça ilçesinde Çekyalı öğrenciler ilk yardım eğitimi verdi.

        Erasmus+Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında Çekya/Nymburk şehrinden Datça'ya gelen Sağlık Meslek Lisesi 3. Sınıf öğrencileri, Zübeyde Hanım Anaokulu, Kabaklarlı İlkokulu ve Kızlan İlkokulunda 5 gün staj çalışması yaptı.

        Staj çalışması sonucunda konuk öğrenciler, Datça'da çalışma deneyimi elde ederken, minik öğrencilerde, yabancı dilde iletişim kurma becerisine ek olarak "Temel İlk Yardım" bilgisi edindi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal ve Konuk Okul Müdürü Erasmus+Koordinatörü ve Nimburk Belediye Meclis Üyesi Dagmar Signa ortak yaptıkları açıklamada, bu tarz karşılıklı öğrenci değişimleri, öğrencilerin dil, kültür gelişimine yaptığı katkının önemini vurgu yaparak, bilgi ve beceri paylaşımı açısından ilerleyen dönemlerde de bu tarz paydaşlığın devam edeceği ifade ettiler.

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