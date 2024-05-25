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        Finallerin takımı Bodrum FK

        1'inci Lig Play-Off yarı final rövanş maçında evinde Çorum FK'yı seri penaltı atışları sonucu 5-4 yenip finale çıkan Bodrum Futbol Kulübü büyük coşku yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 11:37 Güncelleme: 25.05.2024 - 11:40
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        Finallerin takımı Bodrum FK
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        1'inci Lig Play-Off yarı final rövanş maçında evinde Çorum FK'yı seri penaltı atışları sonucu 5-4 yenip finale çıkan Bodrum Futbol Kulübü büyük coşku yaşadı.

        Son 3 senede 3'üncü finalini oynayacak yeşil-beyazlılar artık gözünü Süper Lig'e çevirdi. Bodrum FK, ilk olarak 2021-2022 sezonunda 2'nci Lig'de adını Play-Off'lara yazdırdı. O dönem 2'nci Lig'de normal sezonu 3'üncü sırada tamamlayan Ege ekibi, çeyrek finalde Sivas Dört Eylül'ü yarı finalde de Bayburt Özel İdare Spor'u eleyip finale kaldı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan final karşılaşmasında Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenen Bodrum FK, tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e yükseldi.

        Geçen sezon 1'inci Lig'de 4'üncü sırada maratonu tamamlayan Bodrum Futbol Kulübü, bir kez daha play-off oynamaya hak kazandı. Seride önce Göztepe'yi ardından Eyüpspor'u saf dışı bırakan Muğla temsilcisi, finalde Pendikspor'un rakibi oldu. Akhisar'da oynanan finali 2-1 kaybeden Bodrum FK, Süper Lig'in kapısından döndü. Bu sezon boyunca da hep üst sıralarda yer alan yeşil-beyazlılar, yine sezonu 4'üncü sırada tamamladı. Play-Off 1'inci Turu'nda Boluspor'la eşleşen Bodrum FK rakibini evinde 2-0 yenerek, yarı finale yükseldi. Bu turda ise Çorum FK'nın rakibi olan yeşil-beyazlılar yine elemeleri geçip final biletini kaptı.

        CAMİA SÜPER LİG'E KENETLENDİ

        Ligi 3'üncü sırada tamamlayıp doğrudan finale çıkan Sakaryaspor'un karşısına çıkacak Bodrum FK, Süper Lig'in kapısına dayandı. 30 Mayıs Perşembe günü Yeni Adana Stadı'nda Sakaryaspor'la Süper Lig için karşı karşıya gelecek Bodrum FK'da tüm camia kenetlendi. Çorum FK zaferinin ardından Bodruml İlçe Stadı adeta bayram yerine döndü. Maç bitiminde taraftarlar sahaya girip galibiyet coşkusunu doyasıya kutladı. Gerginliklerin de yaşandığı karşılaşmada iki takım futbolcuları arasında kısa süren arbede de yaşandı. Teknik direktör İsmet Taşdemir ise önemli bir başarıya imza attıklarını söyleyip sitemde de bulundu.

        İSMET TAŞDEMİR'DEN SİTEM

        Zorlu bir sezon geçirdiklerine değinen Taşdemir, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Zor günler de geçirdik. Çok üzüldüğüm anlar oldu. Hakaretlere dahi uğradık. Benim kötü hoca olduğum, oyuncularımın kötü futbolcu olduğu bile söylendi. Bunlar bizi çok üzdü. Fakat gelinen noktada hepsini yürekten kutluyorum. Biz 3 senede 3'üncü finalimize çıktık. Geçen sezon Süper Lig hayallerimizi finalde kaybettik. Yarım kalan bir hikayemiz var, hayallerimiz var. Bu hayali gerçekleştirmek için önümüzde 6 günümüz kaldı. Sakaryaspor iyi bir takım, önemli bir camia. Biz en iyi şekilde finale hazırlanacağız" dedi.

        KALECİ SOUSA DAMGA VURDU

        Bodrum FK'nın Portekizli kalecisi Diogo Sousa maça damga vuran isim oldu. İlçe Stadı'nda normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz sona eren maç penaltılara giderken, deneyimli kaleci yaptığı kurtarışlarla zaferin baş mimarı oldu. Önce Nalepa'nın penaltısını çıkaran Sousa ardından Erkan'ın penaltı atışında da gole izin vermedi. Bodrum FK'yı galibiyete taşıyan 25 yaşındaki eldiven, maç bitimi çok büyük mutluluk yaşadı. Taraftarlar ve takım arkadaşları da Portekizli'yi adeta bağırlarına bastı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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