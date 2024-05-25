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        Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla Etabı ödül töreniyle sona erdi

        Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 23:45 Güncelleme: 25.05.2024 - 23:45
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        Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla Etabı ödül töreniyle sona erdi
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        Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı'nın "global iletişim ortağı" olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Valiliği ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) katkılarıyla, Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonunda, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen, DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı sona erdi.

        - Halikarnas Kupası için verilen mücadele çekişmeli geçti

        Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın 20 Mayıs'ta start vermesiyle yarışa başlayan ekipler, sınıflarına göre Rodos Adası'nı ve Simi Adası'nı dönerek tekrar Yalıkavak Marina'da yarışı tamamladı.

        Yarışlar, Bodrum'un eşsiz güzellikteki koylarının maviyle buluştuğu manzara eşliğinde yelken tutkunlarının buluşma noktası oldu.

        16 ülkeden 26 ekip ve 300'ün üzerinde yarışçının Bodrum parkuru boyunca çekişmeli bir mücadele verdiği yarışların Muğla etabı, Bodrum Kalesi'nde düzenlenen Halikarnas Kupası ödül töreniyle tamamlandı.

        İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, gecede yaptığı konuşmada, Türkiye'de uluslararası bir platformda kabul gören bir yarış düzenlemenin gururunu yaşadıklarını ve katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek kazanan ekipleri kutladı.

        DHL Express Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu da Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'na katılmanın kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, organizasyonda kendi takımlarının da yer aldığını ifade etti.

        Arvento Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Özlem Kaptan da yarışmaya destek vermekten gurur duyduklarını belirterek, yarışan tüm teknelerde konumlandırdıkları tekne takip sistemi sayesinde, teknelerin koordinatlarını organizasyona iletilmesini sağladıklarını dile getirdi.

        Gecede ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da mesajı okundu. Muğla Valisi İdris Akbıyık ve protokolün katılımıyla gerçekleştirilen törende "Yarışı ilk bitiren" ödülü Magic Twelve teknesinin oldu.

        Çeşitli ikramların yapıldığı etkinlikte canlı müzik programı da yapıldı.

        Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nda dereceye giren takımlar ve kategorileri şöyle:

        IRC 0 sınıfı:

        1. Tavatuy

        2. Magic Twelve

        3. Lagertha

        IRC 1 sınıfı:

        1. Courrier du coeur

        2. Fox-l

        3. Rossko Racer

        IRC 2 sınıfı:

        1. Buran

        2. Strekoza

        3. İzocam- Vamos

        IRC 3 sınıfı:

        1. Omani

        2. Navita 2

        3. Vagabond-Baymineral

        ORC A:

        1. Lagertha

        2. Favorit

        ORC B:

        1. Vagabond-Baymineral

        Gezgin Sınıfı:

        1. Beren mila- Mudanya Üniversitesi

        Özel ödül

        Kadın kategorisi

        1. Vagabond-Baymineral

        Üniversite kategorisi

        1. Beren Mila- Mudanya Üniversitesi

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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