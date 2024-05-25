Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla Etabı ödül töreniyle sona erdi

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı'nın "global iletişim ortağı" olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Valiliği ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) katkılarıyla, Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonunda, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen, DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı sona erdi.

16 ülkeden 26 ekip ve 300'ün üzerinde yarışçının Bodrum parkuru boyunca çekişmeli bir mücadele verdiği yarışların Muğla etabı, Bodrum Kalesi'nde düzenlenen Halikarnas Kupası ödül töreniyle tamamlandı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın 20 Mayıs'ta start vermesiyle yarışa başlayan ekipler, sınıflarına göre Rodos Adası'nı ve Simi Adası'nı dönerek tekrar Yalıkavak Marina'da yarışı tamamladı.

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, gecede yaptığı konuşmada, Türkiye'de uluslararası bir platformda kabul gören bir yarış düzenlemenin gururunu yaşadıklarını ve katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek kazanan ekipleri kutladı.

DHL Express Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu da Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'na katılmanın kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, organizasyonda kendi takımlarının da yer aldığını ifade etti.

Arvento Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Özlem Kaptan da yarışmaya destek vermekten gurur duyduklarını belirterek, yarışan tüm teknelerde konumlandırdıkları tekne takip sistemi sayesinde, teknelerin koordinatlarını organizasyona iletilmesini sağladıklarını dile getirdi.