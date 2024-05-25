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        Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 7. ayak yarışları başladı

        Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 7. ayak yarışları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 19:06 Güncelleme: 25.05.2024 - 19:06
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        Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 7. ayak yarışları başladı
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        Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 7. ayak yarışları başladı.

        Yedi yarıştan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonun son etabına, 27 teknede farklı illerden 250 sporcu katıldı.

        Bodrum açıklarında IRC-A, IRC-B ve destek olmak üzere üç sınıfta düzenlenen yarışların ilk gününde, yelkenciler rüzgarlı havada yelken açtı.

        IRC A ve B sınıfındakiler, Bodrum ile Karada arasındaki hatta başladıkları mücadelede, Karada'nın etrafını dönüp Bodrum Kalesi önlerinde tamamlanan yaklaşık 24 millik rotada yelken açtı. Destek sınıfındakiler ise aynı bölgede 16 millik rotada mücadele etti.

        Rüzgarın saatteki hızının 45 kilometrenin üzerine çıktığı anların yaşandığı yarışlar çekişmeli geçti. Zaman zaman güç anlar yaşayan ekiplerin olduğu yarışların sonunda yelkenciler marinaya döndü.

        Organizasyon, yarın yedinci ayak ikinci gün yarışlarının ardından dereceye girenlere kupalarının verileceği ödül töreniyle tamamlanacak.

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