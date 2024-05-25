Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 7. ayak yarışları başladı

Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 7. ayak yarışları başladı.

Yedi yarıştan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonun son etabına, 27 teknede farklı illerden 250 sporcu katıldı.

Bodrum açıklarında IRC-A, IRC-B ve destek olmak üzere üç sınıfta düzenlenen yarışların ilk gününde, yelkenciler rüzgarlı havada yelken açtı.

IRC A ve B sınıfındakiler, Bodrum ile Karada arasındaki hatta başladıkları mücadelede, Karada'nın etrafını dönüp Bodrum Kalesi önlerinde tamamlanan yaklaşık 24 millik rotada yelken açtı. Destek sınıfındakiler ise aynı bölgede 16 millik rotada mücadele etti.