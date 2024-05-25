Babadağ'dan uçuş yapan 77 yaşındaki yamaç paraşütçüsü, 50 metreden kayalıklara düşüp yaralandı

Amerikalı Dennis Morto, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1800 metrelik pistinden uçuş yaptı. Morto, kalkıştan kısa süre sonra 50 metre yükseklikten kayalık alana düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Morto, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarılıp, olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı. Morto'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütünün yapıldığı Babadağ'da bulunan pistten çıkış gerçekleştiren ABD'li Dennis Morto (77), kalkıştan kısa süre sonra 50 metre yükseklikten kayalık alana düştü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Morto'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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