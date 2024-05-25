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        Babadağ'dan uçuş yapan 77 yaşındaki yamaç paraşütçüsü, 50 metreden kayalıklara düşüp yaralandı

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütünün yapıldığı Babadağ'da bulunan pistten çıkış gerçekleştiren ABD'li Dennis Morto (77), kalkıştan kısa süre sonra 50 metre yükseklikten kayalık alana düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 18:45 Güncelleme: 25.05.2024 - 18:50
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        Babadağ'dan uçuş yapan 77 yaşındaki yamaç paraşütçüsü, 50 metreden kayalıklara düşüp yaralandı
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütünün yapıldığı Babadağ'da bulunan pistten çıkış gerçekleştiren ABD'li Dennis Morto (77), kalkıştan kısa süre sonra 50 metre yükseklikten kayalık alana düştü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Morto'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Amerikalı Dennis Morto, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1800 metrelik pistinden uçuş yaptı. Morto, kalkıştan kısa süre sonra 50 metre yükseklikten kayalık alana düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Morto, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarılıp, olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı. Morto'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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