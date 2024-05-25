Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası sürüyor

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden 21. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası'nda 3K, 2K, 4x400 metre bayrak yarışı karma ve gece yüzme etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 22:51 Güncelleme: 25.05.2024 - 22:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden 21. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası'nda 3K, 2K, 4x400 metre bayrak yarışı karma ve gece yüzme etkinliği yapıldı.

        Muğla Valiliği himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu, Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliği ve koordinasyonunda düzenlenen şampiyonada, 9 ile 82 yaş aralığında 900 yüzücü mücadele ediyor.

        Martı Hotels&Marinas'ın ev sahipliği yaptığı şampiyonanın ikinci gününde İçmeler Mahallesi'nde oluşturulan özel parkurda, Skoda 3K Açık Su Yüzme Şampiyonası, Skoda 2K Açık Su Yüzme Şampiyonası, 4x400 metre Jotun Bayrak Yarışı Karma ve 400 metre Shell Gece Yüzme Etkinliği gerçekleştirildi.

        Skoda 2K Açık Su Yüzme Yarışı'nda eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands da sporcularla kulaç attı.

        Dereceye giren sporculara otel bahçesinde kurulan platformda ödülleri verildi.

        21. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası, yarın Martı Hotels 5K Açık Su Yüzme Yarışı, Setur Marinas Açık Su Yüzme Yarışı 1K, Aroma AquaKids, Quick Finans Kadınlar 4x400 metre Bayrak ve Quick Sigorta Erkekler 4x400 metrelik Bayrak Yarışı ile sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Adana'da yol verme kavgası!
        Adana'da yol verme kavgası!
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Mert Hakan Yandaş'a indirim
        Mert Hakan Yandaş'a indirim
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        İbrahim Hatipoğlu, Habertürk'e konuştu
        İbrahim Hatipoğlu, Habertürk'e konuştu
        Bahar Candan hastaneye kaldırıldı
        Bahar Candan hastaneye kaldırıldı
        Firari sanığı, jandarma saklandığı evde yakalandı
        Firari sanığı, jandarma saklandığı evde yakalandı
        İsrail: Müzakerelere haftaya devam edilecek
        İsrail: Müzakerelere haftaya devam edilecek
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        Kaygan zeminde balıkçı dükkanına çarptı
        Kaygan zeminde balıkçı dükkanına çarptı
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        Günde üç fincan kahve önerisi!
        Günde üç fincan kahve önerisi!
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        "Bu duygu bambaşka"
        "Bu duygu bambaşka"

        Benzer Haberler

        Muğla'da "Işıklı Şehir Telmessos Fethiye Defilesi" yapıldı
        Muğla'da "Işıklı Şehir Telmessos Fethiye Defilesi" yapıldı
        Muğla'da arazide çıkan yangında 30 dönümlük alan zarar gördü
        Muğla'da arazide çıkan yangında 30 dönümlük alan zarar gördü
        Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 7. ayak yarışları başladı
        Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 7. ayak yarışları başladı
        Babadağ'dan uçuş yapan 77 yaşındaki yamaç paraşütçüsü, 50 metreden kayalıkl...
        Babadağ'dan uçuş yapan 77 yaşındaki yamaç paraşütçüsü, 50 metreden kayalıkl...
        Muğla'da Ula sarımsağının hasadına başlandı
        Muğla'da Ula sarımsağının hasadına başlandı
        Fethiye'de kayalıklara düşen İngiliz yamaç paraşütü pilotu yaralandı
        Fethiye'de kayalıklara düşen İngiliz yamaç paraşütü pilotu yaralandı