Muğla'da "Işıklı Şehir Telmessos Fethiye Defilesi" yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tarihi defileler programı kapsamında "Işıklı Şehir Telmessos Fethiye Defilesi" düzenlendi.

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu ve Likya İş İnsanları Derneğinin işbirliğinde hazırlanan defile, Kayaköy Ören Yeri'nde gerçekleşti.

İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri tarafından tasarlanan kıyafetler sanat, tarih ve moda temasıyla sergilendi. Defileye Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.