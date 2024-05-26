"Vasco da Gama" kruvaziyeri Bodrum'a 1048 yolcu getirdi

"Vasco Da Gama"nın bir sonraki durağının Hanya Limanı olacağı öğrenildi.

Gemiden inen turistler gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerinde yürüyüş yaptı, çarşıyı ve tarihi yerleri gezdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Vasco Da Gama" isimli kruvaziyer ile 1048 yolcu geldi.

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