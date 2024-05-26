"Vasco da Gama" kruvaziyeri Bodrum'a 1048 yolcu getirdi
Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Vasco Da Gama" isimli kruvaziyer ile 1048 yolcu geldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Vasco Da Gama" isimli kruvaziyer ile 1048 yolcu geldi.
Portekiz bayraklı 219 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port'a yanaştırıldı. Marmaris Limanı'ndan gelen gemide çoğu Alman 1048 yolcu ile 534 personel bulunuyor.
Gemiden inen turistler gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerinde yürüyüş yaptı, çarşıyı ve tarihi yerleri gezdi.
"Vasco Da Gama"nın bir sonraki durağının Hanya Limanı olacağı öğrenildi.
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