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        "Vasco da Gama" kruvaziyeri Bodrum'a 1048 yolcu getirdi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Vasco Da Gama" isimli kruvaziyer ile 1048 yolcu geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 14:30 Güncelleme: 26.05.2024 - 14:30
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        "Vasco da Gama" kruvaziyeri Bodrum'a 1048 yolcu getirdi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Vasco Da Gama" isimli kruvaziyer ile 1048 yolcu geldi.

        Portekiz bayraklı 219 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port'a yanaştırıldı. Marmaris Limanı'ndan gelen gemide çoğu Alman 1048 yolcu ile 534 personel bulunuyor.

        Gemiden inen turistler gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerinde yürüyüş yaptı, çarşıyı ve tarihi yerleri gezdi.

        "Vasco Da Gama"nın bir sonraki durağının Hanya Limanı olacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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