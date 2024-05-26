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        Kaunos Antik Kenti çocuklara tanıtıldı

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Köyceğiz'deki Kaunos Antik Kenti, ilçede gerçekleştirilen "Kültürel Miras Çocuk Çalıştayı" etkinlileri kapsamında çocuklara tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 12:50 Güncelleme: 26.05.2024 - 12:50
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        Kaunos Antik Kenti çocuklara tanıtıldı
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        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Köyceğiz'deki Kaunos Antik Kenti, ilçede gerçekleştirilen "Kültürel Miras Çocuk Çalıştayı" etkinlileri kapsamında çocuklara tanıtıldı.

        Köyceğiz Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen etkinlikte, Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ufuk Çörtük, katılımcılarla kenti gezdirdi. Örtük, öğrencilere kent ile tarihi hakkında bilgi verdi.

        Kaunos Antik Kenti tiyatro sahnesinde resim öğretmeni Arzu Deveci rehberliğinde, "Hayalimdeki Kaunos Antik Kenti" resim atölyesi, "Kaunos Sikkeleri ve Kaunos Aslanı" heykel atölyesi etkinlikleri düzenlendi.

        Çalıştyada, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Övün Selim Marin, Öğretim Görevlisi Burak Yolaçan ve Dr. Fatih Hakan Kaya'nın "Kültürel Mirasın Korunması", "Geçmişten Günümüze Kahraman Kültürü ve Türk Kahramanlar" eğitimleri verildi.

        Muğla Senfoni Orkestrası üyesi Çellit Göksun Girici ve Fülütist Umut Can Taner tarafından da müzik dinletisi gerçekleştirildi. Etkinlik sonrası konuk ve öğrencilere katılım belgeleri verildi.

        Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, etkinlikle öğrenciler ve konukların tarihi mekanda hem bilgi sahibi olduklarını hem de atölyelerde yeteneklerini sergilediklerini söyledi.

        Öğretmen ve öğrencileri antik kentte ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Maslak, ilki düzenlenin çalıştayın devamını da gerçekleştirmek istediklerini kaydetti.

        Üç gün süren etkinliğe Aydın, Muğla, Marmaris, Bodrum, Menteşe, Milas ve Fethiye BİLSEM'den 140 öğrencinin yanı sıra öğretmen ve veliler katıldı.

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