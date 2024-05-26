Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK'da Celal Dumanlı bu kez Süper Lig'i gözlüyor

        1'inciLig Play-Off yarı finalinde Çorum FK'yı eleyip 30 Mayıs Perşembe günü Yeni Adana Stadı'nda Sakaryaspor'la Süper Lig'e yükselmek için üst üste ikinci kez finalde mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü'nde Celal Dumanlı'yı büyük heyecan sardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 13:16 Güncelleme: 26.05.2024 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK'da Celal Dumanlı bu kez Süper Lig'i gözlüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        1'inciLig Play-Off yarı finalinde Çorum FK'yı eleyip 30 Mayıs Perşembe günü Yeni Adana Stadı'nda Sakaryaspor'la Süper Lig'e yükselmek için üst üste ikinci kez finalde mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü'nde Celal Dumanlı'yı büyük heyecan sardı. Yeşil-beyazlılarda 12 yaşında bu yana tüm lig kategorilerinde forma giyen, kariyerinde başka hiçbir kulüpte oynamayan 30 yaşındaki futbolcu, Süper Amatör Lig'den Süper Lig'e çıkmak için geri sayıma geçti. Bodrum FK'da 2012-2013 sezonunda A takımda Bölgesel Amatör Lig'de forma giymeye başlayan Celal, Ege ekibinde 3 şampiyonluk yaşadı. Celal Dumanlı 2014-2015 sezonunda Bodrum FK ile 3'üncü Lig'e çıkma başarısı gösterirken, 2016-2017'de 2'nci Lig'e, 2021-2022'de ise 1'inci Lig'e yükselen kadrolarda yer aldı.

        Geçen sezon Bodrum'la Play-Off finali oynayıp kariyerinde üst üste ikinci kez Süper Lig kapısına gelen deneyimli oyuncu, Bodrum FK'nın yuvası olduğunu söyledi. Çocukluğunda girdiği kulübü çok sevdiğini belirten Celal, "Bu formayı her ligde terlettim. Çok gururluyum. Buradaki insanların her biri benim ailem. Burası benim yuvam. 12 yaşında ayak bastığım kulübümle Süper Lig sevinci yaşamak istiyorum. Amatör liglerde formayı giymeye başladım. Her kategoride oynadım. Şimdi ise formamızı Süper Lig'de terletmek istiyorum. Geçen seneki Pendikspor finalinde gol atmıştım ama 2-1 kaybettik. Bu kez hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" dedi. Bu sezon Play-Off'lar dahil 35 maça çıkan Celal 1739 dakika süre aldı. Oyuncu 5 gol atıp 1 de asist yaptı.

        SAKARYASPOR'A GEÇİT VERMEDİ

        1'inci Lig Play-Off finalinde perşembe günü Sakaryaspor'la Yeni Adana Stadı'nda Süper Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelecek Bodrum FK, normal sezonda rakibine geçit vermedi. İlk devrede Sakarya'daki maçı 2-0 kazanan yeşil-beyazlılar, Bodrum İlçe Stadı'nda ise Sakaryaspor'la golsüz berabere kaldı. Bu sene Sakaryaspor'dan gol yemeyen Bodrum FK, geçen sezon da yeşil-siyahlıları evinde 5-0 yenmişti. Sakarya'daki maçı ise 2-1 kaybeden Bodrum FK, rakibine toplamda üstünlük kurmayı başardı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        6 öğrenciye cinsel istismar iddiası: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenine 135 yıla kadar hapis istemi
        6 öğrenciye cinsel istismar iddiası: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenine 135 yıla kadar hapis istemi
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Nema oranı yüzde 77.1
        Nema oranı yüzde 77.1
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Diyarbakır'da dev yangın! Yıldırım yol açtı
        Diyarbakır'da dev yangın! Yıldırım yol açtı
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Türkan Şoray itirafı
        Türkan Şoray itirafı
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        İsrailliler sokakları doldurdu
        İsrailliler sokakları doldurdu
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi

        Benzer Haberler

        Kaunos Antik Kenti çocuklara tanıtıldı
        Kaunos Antik Kenti çocuklara tanıtıldı
        Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla Etabı ödül töreniy...
        Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla Etabı ödül töreniy...
        Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası sürüyor
        Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası sürüyor
        Muğla'da "Işıklı Şehir Telmessos Fethiye Defilesi" yapıldı
        Muğla'da "Işıklı Şehir Telmessos Fethiye Defilesi" yapıldı
        Muğla'da arazide çıkan yangında 30 dönümlük alan zarar gördü
        Muğla'da arazide çıkan yangında 30 dönümlük alan zarar gördü
        Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 7. ayak yarışları başladı
        Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 7. ayak yarışları başladı