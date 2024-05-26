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        Bodrum açıklarında sürüklenen bottaki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 32 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 23:11 Güncelleme: 26.05.2024 - 23:11
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        Bodrum açıklarında sürüklenen bottaki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 32 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun, motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirildi.

        Ekipler, lastik botta bulunan 10'u çocuk 32 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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