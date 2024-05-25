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        Fethiyespor'da stoper Burak gitti

        TFF2'nci Lig ekiplerinden Fethiyespor'da yaprak dökümü devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 10:59 Güncelleme: 25.05.2024 - 10:59
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        Fethiyespor'da stoper Burak gitti
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        TFF2'nci Lig ekiplerinden Fethiyespor'da yaprak dökümü devam ediyor. Daha önce 3 yıldır formasını terleten kalecisi Enes Fidaeyo ile yollarını ayıran Fethiyespor'da stoper Burak Albayrak da takımdan ayrıldı. Yönetimle bir araya gelen 26 yaşındaki futbolcunun Fethiyespor'la karşılıklı olarak anlaştığı bildirildi. Bu sezon 14 resmi maça çıkan deneyimli savunmacı 548 dakika süre aldı.

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