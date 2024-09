Mahallesine kurduğu kütüphaneyle çocuklara kitap okumayı aşılıyor

Muğla'da maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimini sürdüremeyen Neriman Gökdere, 50 yaşında liseyi bitirdikten sonra mahallesinde oluşturduğu kütüphaneyle çocukların kitaplara daha kolay erişmelerini ve okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlıyor.

Merkez ilçe Menteşe'ye 59 kilometre uzaklıktaki Dağpınar Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi 55 yaşındaki Neriman Gökdere, çok sevmesine rağmen ailesinin maddi imkansızlığı nedeniyle eğitimine devam edemedi.

Çiftçilikle uğraşan Gökdere, çocuklarını büyüttükten sonra açık öğretime kayıt yaptırarak, 50 yaşından sonra lise mezunu oldu.

Evinin bir köşesinde hep bir kütüphane olmasını istediğini ifade eden Gökdere, şöyle konuştu:

"Mahallemize kütüphane açmak da hep hayalimdi. Okumayı çok seviyorum. Evimin bir köşesinde küçük bir kütüphane vardı ama daha sonra imkanı olmayanlara da dokunayım, onlara da faydam olsun diye düşünerek burayı açtım. İyi de oldu. Çok kitap getiren, yardımcı olanlar oldu. 7'den 77'ye herkesin okumasını istiyorum. Her yaştan gelen var. Yani ümit ettiğimden daha iyi. Bir kişi de gelse ben mutlu oluyorum. Köyümüzde çocuk sayısı az ama gelen çocuklarımız var. Burayı açalı bir yıl oldu. Not alıyorum. Tahmini 200 kitap alınıp okunmuş ve geri gelmiş. Kütüphanemde şu an binin üzerinde kitap var."