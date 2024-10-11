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        Muğla'da yaban hayatı çeşitliliği fotokapanlara yansıdı

        MUĞLA'dakarakulak, şahin, bozayı, kurt, porsuk, alageyik, su samuru, tilki, domuz, yaban keçileri, ormana yerleştirilen fotokapanlara yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 16:07 Güncelleme: 11.10.2024 - 16:07
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        Muğla'da yaban hayatı çeşitliliği fotokapanlara yansıdı
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        MUĞLA'dakarakulak, şahin, bozayı, kurt, porsuk, alageyik, su samuru, tilki, domuz, yaban keçileri, ormana yerleştirilen fotokapanlara yansıdı.

        Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'nce, yaban hayatı varlığının kayıt altına alındığı fotokapan çalışmalarıyla türlerin yayılış alanları, popülasyon dinamikleri ve popülasyon yoğunlukları, beslenme alanları belirlenebiliyor. Tür eylem planı, yönetim ve gelişme planı çalışmalarında ve türlerin korunması faaliyetlerinde bu verilerden faydalanılıyor. Muğla genelinde ormanlara yerleştirilen fotokapanlara yansıyan karakulak, şahin, bozayı, kurt, porsuk, alageyik, su samuru, tilki, domuz ve yaban keçileri ile yaban hayatın çeşitliliği, gözler önüne seriliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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