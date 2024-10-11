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        Muğla'da lise öğrencisinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili sürücü tutuklandı

        Muğla'nın Datça ilçesinde lise öğrencisinin yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 16:15 Güncelleme: 11.10.2024 - 16:15
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        Muğla'da lise öğrencisinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili sürücü tutuklandı
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        Muğla'nın Datça ilçesinde lise öğrencisinin yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Lise öğrencisi Erhan K'nin (17) hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.Ş, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

        A.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Erhan K'nin kullandığı 48 AGJ 147 plakalı motosiklet, dün İskele Mahallesi Kargı Yolu Caddesi'nde A.Ş. (17) yönetimindeki 48 ABA 050 plakalı otomobille çarpışmış, kazada Erhan K. hayatını kaybetmişti.

        Kazanın ardından kaçan A.Ş, ekiplerce gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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