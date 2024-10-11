Muğla'da 2 firari hükümlü yakalandı

Ekipler, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.D. ile 12 ayrı suçtan 8 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.M'yi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ilçede aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

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