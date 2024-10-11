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        Muğla'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Menteşe ve Milas ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 16:52 Güncelleme: 11.10.2024 - 16:52
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        Muğla'da 2 firari hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Menteşe ve Milas ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ilçede aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.D. ile 12 ayrı suçtan 8 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.M'yi yakaladı.

        Firari hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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