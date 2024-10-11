Muğla'da ambulans helikopter asfiksi tanısı konulan hasta için havalandı

Özel Ahu Hastanesi'nde asfiksi tanısıyla tedavi gören S.B, için hiperbarik oksijen tedavisi ve yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezine sevk talebinde bulunuldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde asfiksi (oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma) tanısı ile tedavi gören 68 yaşındaki kadın ambulans helikopterle Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

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