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        Muğla'da ambulans helikopter asfiksi tanısı konulan hasta için havalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde asfiksi (oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma) tanısı ile tedavi gören 68 yaşındaki kadın ambulans helikopterle Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 14:53 Güncelleme: 11.10.2024 - 14:56
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        Muğla'da ambulans helikopter asfiksi tanısı konulan hasta için havalandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde asfiksi (oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma) tanısı ile tedavi gören 68 yaşındaki kadın ambulans helikopterle Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        Özel Ahu Hastanesi'nde asfiksi tanısıyla tedavi gören S.B, için hiperbarik oksijen tedavisi ve yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezine sevk talebinde bulunuldu.

        Kontrol merkezi ekipleri Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastaya uygun yer buldu.

        Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi (SAHOM) ile koordinasyonu sağlanan helikopter ambulans, Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki helikopter pistinden kadını alarak Ankara'ya götürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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