Marmaris'te Sarava İtalyan Caz Orkestrası ile The Sound of The City sahne aldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen "Marmaris Yeni Yıl Festivali"nde Sarava İtalyan Caz Orkestrası ve Pop Caz Orkestrası The Sound of The City konser verdi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen "Marmaris Yeni Yıl Festivali"nde Sarava İtalyan Caz Orkestrası ve Pop Caz Orkestrası The Sound of The City konser verdi.
Marmaris Belediyesinin ev sahipliğinde "Kültürler Buluşması" temasıyla düzenlenen festivalde, Sarava İtalyan Caz Orkestrası ve Pop Caz Orkestrası The Sound of The City, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sahne aldı.
Sarava İtalyan Caz Orkestrası, birbirinden hareketli parçalarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı.
İtalyan pop orkestrası The Sound of The City, saksafon ustası Marco Zurzolo önderliğinde Giuseppe Martucci Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü öğrencileriyle birlikte eğlenceli konser verdi.
Konserlerin ardından sahneye çıkan Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt ve Festival Komite Başkanı Ahmet Özdemir, sanatçılara çiçek takdim etti.
Başkan Yardımcısı Kirt, Giuseppe Martucci Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü ile Marmaris Belediyesi arasında ilerleyen dönemde ortak projeler yapılacağını söyledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.