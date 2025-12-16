Muğla'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, D-400 kara yolu Köyceğiz istikametinde durumundan şüphelenilen 3 yayanın sırt çantalarında 6 akıllı saat, 3 kulaklık, 9 powerbank, 218 kaçak parfüm bulundu.
Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
