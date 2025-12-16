Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 23:01 Güncelleme: 16.12.2025 - 23:01
        Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, D-400 kara yolu Köyceğiz istikametinde durumundan şüphelenilen 3 yayanın sırt çantalarında 6 akıllı saat, 3 kulaklık, 9 powerbank, 218 kaçak parfüm bulundu.

        Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

