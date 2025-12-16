Muğla'da 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma" suçundan hakkında 29 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün ilçede olduğunu belirledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.