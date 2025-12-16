Muğla'da seyir halindeki otomobil alev aldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Karaçulha Mahallesi, çevre yolunda seyreden 48 MA 0017 plakalı otomobil alev aldı.
Aracı yolun kenarına çeken yabancı uyruklu sürücünün ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.