Bodrum'da 82 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen 82 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gündoğan Küçükbük Mahallesi'nde müstakil bir evde, kaçma hazırlığında olan bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, söz konusu adrese düzenledikleri operasyonda 30'u çocuk 82 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
