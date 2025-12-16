Marmaris'te 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 26 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yerini tespit etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.