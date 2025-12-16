Marmaris'te 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde hakkında 26 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 26 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yerini tespit etti.
Operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
