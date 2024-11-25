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        Datça'da gençler çevre temizliği yaptı

        Muğla'nın Datça ilçesinde gençler, Kovanlık Tabiat Parkı'nda çevre temizliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 12:28 Güncelleme: 25.11.2024 - 12:32
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        Datça'da gençler çevre temizliği yaptı
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        Muğla'nın Datça ilçesinde gençler, Kovanlık Tabiat Parkı'nda çevre temizliği yaptı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Muğla Erkek ve Milli Piyango Kız Öğrenci Yurtları'nın öğrencileri, Muğla Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen çevre temizliği etkinliğine katıldı. Gençler, Datça Kovanlık Tabiat Parkı'nda çevre temizliği yaptı.

        Etkinliğin ardından, gençler "Tarihin İçinde" programı kapsamında Knidos Antik Kenti'ni ziyaret etti. Burada, Roma dönemine ait bocce sporunu öğrenme fırsatı bulan öğrencilere, bölgenin tarihi ve kültürel önemi hakkında bilgi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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