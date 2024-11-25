Datça'da gençler çevre temizliği yaptı

Etkinliğin ardından, gençler "Tarihin İçinde" programı kapsamında Knidos Antik Kenti'ni ziyaret etti. Burada, Roma dönemine ait bocce sporunu öğrenme fırsatı bulan öğrencilere, bölgenin tarihi ve kültürel önemi hakkında bilgi verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Muğla Erkek ve Milli Piyango Kız Öğrenci Yurtları'nın öğrencileri, Muğla Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen çevre temizliği etkinliğine katıldı. Gençler, Datça Kovanlık Tabiat Parkı'nda çevre temizliği yaptı.

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